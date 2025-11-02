domingo, noviembre 2, 2025
Torneo A

Libertad lidera tras un empate ante el ‘violeta’ y triunfos de San Agustín y Atlético

Se completó la cuarta fecha donde también empataron Agustín Alvarez y Once Tigres

Este domingo se completó la cuarta fecha del Torneo de Primera A de la Liga Nueveuliense, con victorias de Atlético 9 de Julio y San Agustín, que mejoraron su posición en la tabla. En un empate sin goles, Libertad y Atlético Quiroga no lograron marcar diferencias. Mientras tanto, el clásico entre San Martín y Atlético Naón, jugado el viernes, terminó en empate 0-0.

En cesped Rojo, Agustín Álvarez y Once Tigres terminaron sin goles: Un empate que dejó con sabor a poco a cada conjunto.

En tanto, en el estadio José María Solaberrieta, Atlético 9 de Julio venció a La Niña 2 a 1 con goles de Pablo Maccagnani, el rimero de penal. Para el Tricolor, descontó Rafael Di Zeo.

A su vez, en el complejo de Coto maldonado, San Agustín derrotó a El Fortín 3 a 0. Nicolás Vía en dos ocaciones y Bautista Sánchez marcaron para el ‘Granate’ al tiempo que descontó para El Fortín, Marcos Toledo.

Y a las 18, en el estadio Lagunero, terminaron en empate sin goles, Libertad y Atlético Quiroga.

Tabla de Posiciones :

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDifPts
1San Martín422042+28
2Once Tigres421142+27
3Atlético French421184+47
4Atlético 9 de Julio421154+17
5Atlético Naón412165+16
6Atlético Patricios411236-34
7Agustín Álvarez411235-24
8Atlético La Niña410346-23
9Atlético Quiroga302125-32
10Libertad403165+13
11San Agustín411256-13
12El Fortín301226-41

El partido entre Atlético Quiroga y El Fortín, correspondiente a la primera fecha, sigue pendiente debido a la suspensión por lluvia.

