Libertad lidera tras un empate ante el ‘violeta’ y triunfos de San Agustín y Atlético

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este domingo se completó la cuarta fecha del Torneo de Primera A de la Liga Nueveuliense, con victorias de Atlético 9 de Julio y San Agustín, que mejoraron su posición en la tabla. En un empate sin goles, Libertad y Atlético Quiroga no lograron marcar diferencias. Mientras tanto, el clásico entre San Martín y Atlético Naón, jugado el viernes, terminó en empate 0-0.

En cesped Rojo, Agustín Álvarez y Once Tigres terminaron sin goles: Un empate que dejó con sabor a poco a cada conjunto.

En tanto, en el estadio José María Solaberrieta, Atlético 9 de Julio venció a La Niña 2 a 1 con goles de Pablo Maccagnani, el rimero de penal. Para el Tricolor, descontó Rafael Di Zeo.

A su vez, en el complejo de Coto maldonado, San Agustín derrotó a El Fortín 3 a 0. Nicolás Vía en dos ocaciones y Bautista Sánchez marcaron para el ‘Granate’ al tiempo que descontó para El Fortín, Marcos Toledo.

Y a las 18, en el estadio Lagunero, terminaron en empate sin goles, Libertad y Atlético Quiroga.

Tabla de Posiciones :

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts 1 San Martín 4 2 2 0 4 2 +2 8 2 Once Tigres 4 2 1 1 4 2 +2 7 3 Atlético French 4 2 1 1 8 4 +4 7 4 Atlético 9 de Julio 4 2 1 1 5 4 +1 7 5 Atlético Naón 4 1 2 1 6 5 +1 6 6 Atlético Patricios 4 1 1 2 3 6 -3 4 7 Agustín Álvarez 4 1 1 2 3 5 -2 4 8 Atlético La Niña 4 1 0 3 4 6 -2 3 9 Atlético Quiroga 3 0 2 1 2 5 -3 2 10 Libertad 4 0 3 1 6 5 +1 3 11 San Agustín 4 1 1 2 5 6 -1 3 12 El Fortín 3 0 1 2 2 6 -4 1

El partido entre Atlético Quiroga y El Fortín, correspondiente a la primera fecha, sigue pendiente debido a la suspensión por lluvia.