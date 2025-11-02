Libertad lidera tras un empate ante el ‘violeta’ y triunfos de San Agustín y Atlético

Este domingo se completó la cuarta fecha del Torneo de Primera A de la Liga Nueveuliense, con victorias de Atlético 9 de Julio y San Agustín, que mejoraron su posición en la tabla. En un empate sin goles, Libertad y Atlético Quiroga no lograron marcar diferencias. Mientras tanto, el clásico entre San Martín y Atlético Naón, jugado el viernes, terminó en empate 0-0.
En cesped Rojo, Agustín Álvarez y Once Tigres terminaron sin goles: Un empate que dejó con sabor a poco a cada conjunto.
En tanto, en el estadio José María Solaberrieta, Atlético 9 de Julio venció a La Niña 2 a 1 con goles de Pablo Maccagnani, el rimero de penal. Para el Tricolor, descontó Rafael Di Zeo.
A su vez, en el complejo de Coto maldonado, San Agustín derrotó a El Fortín 3 a 0. Nicolás Vía en dos ocaciones y Bautista Sánchez marcaron para el ‘Granate’ al tiempo que descontó para El Fortín, Marcos Toledo.
Y a las 18, en el estadio Lagunero, terminaron en empate sin goles, Libertad y Atlético Quiroga.
Tabla de Posiciones :
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif
|Pts
|1
|San Martín
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Once Tigres
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|3
|Atlético French
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|+4
|7
|4
|Atlético 9 de Julio
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
|5
|Atlético Naón
|4
|1
|2
|1
|6
|5
|+1
|6
|6
|Atlético Patricios
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
|7
|Agustín Álvarez
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
|8
|Atlético La Niña
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|-2
|3
|9
|Atlético Quiroga
|3
|0
|2
|1
|2
|5
|-3
|2
|10
|Libertad
|4
|0
|3
|1
|6
|5
|+1
|3
|11
|San Agustín
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|3
|12
|El Fortín
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
El partido entre Atlético Quiroga y El Fortín, correspondiente a la primera fecha, sigue pendiente debido a la suspensión por lluvia.