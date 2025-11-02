El domingo se presenta con chaparrones y habrá más agua en la semana

- Advertisement -

A lo largo de este domngo, se prevén chaparrones intermitentes y lluvias aisladas, desde la mañana adelanta el Servicio Meteorologico Nacional en un actualización del pronositco a las 6.14. La jornada comenzó con cielo nublado y se anticipa una posibilidad alta de precipitaciones en forma de chaparrones en distintas áreas de la ciudad. Los vientos serán moderados, del sudoeste, a una velocidad aproximada de 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea algo más fría.

El tiempo continuará inestable con registros termicos que oscilarán entre los 17 grados de minimas y 26 de maxima.

Pronóstico para la Semana:

Según el informe extendido, se espera que el clima en Nueve de Julio continúe variando en los próximos días:

Lunes, 3 de Noviembre: La jornada comenzará con cielos despejados y soleado , alcanzando temperaturas de entre 15°C y 24° . Es el mejor día de la semana para actividades al aire libre.

Martes, 4 de Noviembre: Se prevé un día de tormentas fuertes y leves durante todo el día, con temperaturas de entre 15° y 20° . Las lluvias podrían ser intensas en algunas zonas, por lo que se recomienda precaución.

Miércoles, 5 de Noviembre: El día será soleado , con temperaturas agradables entre 15° y 21° . Ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Jueves, 6 de Noviembre: El clima será nublado , sin lluvias importantes, con temperaturas de entre 13° y 19° .

Viernes, 7 de Noviembre: Se esperan lluvias aisladas durante la mañana, con una mínima de 12° y una máxima de 17° .

Sábado y Domingo (8-9 de Noviembre): Se pronostican días soleados con temperaturas agradables, que irán desde los 13° hasta los 16°.

Para el resto del país, se adelanta para este domingo un clima más cálido e inestable en el centro y norte del país, con la posibilidad de tormentas aisladas y chaparrones en algunas regiones. La Patagonia, por su parte, experimentará un descenso más marcado de las temperaturas, con vientos fuertes y la posibilidad de nevadas en Ushuaia, donde se esperan tandas de nieve moderada.

