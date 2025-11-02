domingo, noviembre 2, 2025
17.5 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta Amarilla por tormentas en un sector bonaerense y alcanza a Nueve de Julio

Es para este martes conforme lo adelanta el servicio Meteorológico Nacional

0
La mañana del martes se presenta con condiciones climáticas inestables en las zonas DC 3 y 9, donde se ha emitido una alerta amarilla por tormentas. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad a lo largo de la jornada, con la posibilidad de ráfagas intensas, caída abundante de agua en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente. Además, no se descarta la presencia de granizo en algunas áreas.

Los acumulados de agua estimados en estas zonas oscilan entre 15 y 45 mm, aunque podrían superar estos valores de forma local. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del clima y tomar las precauciones necesarias, como evitar salir durante los picos de tormenta, asegurar techos y ventanas, y estar al tanto de las recomendaciones de las autoridades locales.

Las condiciones meteorológicas podrían generar cortes de energía y complicar el tránsito vehicular, por lo que se insta a los conductores a manejar con precaución y a los residentes de las áreas afectadas a mantenerse informados por los canales oficiales.

Es importante seguir las recomendaciones de los servicios meteorológicos y mantenerse alerta ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

