Monseñor Ariel Torrado Mosconi: “Los Santos son modelos de vida y nos invitan a vivir el Evangelio”

El Obispo de Nueve de Julio, quien habitualmente camina por el parque San Martín, a hora temprana, reflexionó sobre el profundo significado de las celebraciones religiosas del 1 y 2 de noviembre, días dedicados a honrar a los santos y los fieles difuntos.

Durante un breve diálogo con Cadena Nueve, destacó la importancia de tomar conciencia del verdadero sentido de estas fiestas, que se centran en el misterio de la comunión con los santos: personas como cualquiera de nosotros, pero que han vivido el Evangelio con gran profundidad y amor hacia sus semejantes.

“Los santos son modelos y, al mismo tiempo, intercesores para nosotros”, explicó el Obispo. “Es una alegría poder celebrar cada año a todos los santos en una única fiesta, el 1 de noviembre”, agregó, haciendo referencia a la trascendencia de este día universal dentro de la Iglesia.

Asimismo, detalló que este sábado 1 de noviembre se celebrará una caminata desde la Catedral a las 17:30 horas, organizada por los niños de la catequesis, quienes representarán a los santos. Esta actividad busca recordar lo importante de imitar la vida de Jesús, tal como lo hicieron los santos a lo largo de la historia.

El 2 de noviembre, mañana, Día de Todos los Fieles Difuntos, es una jornada para recordar y rezar por los seres queridos que han partido. “Hoy en día, a veces tratamos de ocultar la realidad de la muerte, pero sabemos que nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros siguen viviendo junto a Dios”, comentó el Obispo. En este contexto, invitó a todos los fieles a hacer memoria de sus difuntos, especialmente en las misas y visitas al cementerio.

Finalmente, reflexionó sobre la importancia de la naturaleza como un medio para encontrarse con Dios. “Cada mañana, vengo al parque con mi rosario, rezo y encuentro un espacio para conectarme con la vida, con la creación, y con Dios”, concluyó.

Con estas celebraciones y momentos de reflexión, la comunidad de Nueve de Julio se prepara para vivir una experiencia espiritual profunda durante los días de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.