viernes, octubre 31, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
Salud Pública

La provincia de Buenos Aires en alerta por Tos Convulsa

No aplicar vacunas puede ser mortal. Cuatro niños murieran por la afección.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta por el considerable aumento de casos de tos convulsa o coqueluche en el área. Según la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, se trata de una enfermedad infecciosa aguda, contagiosa, causada por Bordetella Pertussis, por lo que también es conocida como “pertusis”.

Luego de la alerta, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió también un comunicado informativo respecto a la tos ferina. Sucede que esta enfermedad afecta sobre todo a recién nacidos y niños pequeños. Sobre todo, los especialistas buscan hacer énfasis en la importancia de la vacunación porque esta enfermedad, que puede ser mortal, es altamente prevenible siguiendo el calendario de vacunación.

Síntomas de la tos convulsa o coqueluche

La tos ferina, tos convulsa o coqueluche se caracteriza por una tos intensa y persistente que puede durar varias semanas. Es altamente contagiosa y tiene distribución universal. Aunque afecta principalmente a niños pequeños, lactantes y personas con enfermedades crónicas, puede afectar a cualquier persona sin discriminar edad. En los casos más severos, puede causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte.

Inicialmente muestra síntomas leves en las vías respiratorias superiores y progresa hacia una tos con inspiración forzada y que suele estar seguida de vómitos. En los lactantes el curso de la enfermedad suele ser atípico y puede presentar apnea –detención momentánea de la respiración– y cianosis –coloración azulada de la piel–.

