La provincia de Buenos Aires en alerta por Tos Convulsa

Luego de la alerta, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió también un comunicado informativo respecto a la tos ferina. Sucede que esta enfermedad afecta sobre todo a recién nacidos y niños pequeños. Sobre todo, los especialistas buscan hacer énfasis en la importancia de la vacunación porque esta enfermedad, que puede ser mortal, es altamente prevenible siguiendo el calendario de vacunación.