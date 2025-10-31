Empate sin goles en el clásico entre San Martín y Naón, y victoria de Atlético French ante Patricios

- Advertisement -

En la jornada adelantada correspondiente a la cuarta fecha del Torneo de Primera A, San Martín y Atlético Naón no lograron sacarse ventajas, y el partido disputado en el estadio Santiago Noé Baztarrico finalizó en un empate 0 a 0.

En tanto, en Paricios, Atlético French se impuso con un contundente 4 a 0 ante Atlético Patricios, con una destacada actuación de Santiago Molina, quien marcó tres goles. El primero de estos llegó de penal, y el cuarto fue anotado por Nicolás Vázquez.

Goles de Atlético French:

Santiago Molina (3) : El delantero fue la gran figura de la jornada para su equipo. Abrió el marcador desde el punto de penal y luego sumó otros dos tantos para sellar la victoria de su equipo.

Nicolás Vázquez (1): El cuarto gol llegó de la mano de Vázquez, quien cerró la cuenta con una gran jugada colectiva.

Este domingo 2 de noviembre, se disputarán los siguientes partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Primera A:

16:00 hs: Agustín Álvarez – Once Tigres (Árbitro: Sebastián Bravo)

16:00 hs: La Niña – 9 de Julio (Árbitro: Julio Márquez)

16:30 hs: San Agustín – El Fortín (Árbitro: Enrique Márquez)

18:00 hs: Libertad – Atlético Quiroga (Árbitro: Martín Utello)

Cabe recordar que sigue pendiente el partido entre Atlético Quiroga y El Fortín, correspondiente a la primera fecha, que había sido suspendido por lluvia.

Tabla de posiciones tras la jornada adelantada: