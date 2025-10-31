Empate sin goles en el clásico entre San Martín y Naón, y victoria de Atlético French ante Patricios

En la jornada adelantada correspondiente a la cuarta fecha del Torneo de Primera A, San Martín y Atlético Naón no lograron sacarse ventajas, y el partido disputado en el estadio Santiago Noé Baztarrico finalizó en un empate 0 a 0.
En tanto, en Paricios, Atlético French se impuso con un contundente 4 a 0 ante Atlético Patricios, con una destacada actuación de Santiago Molina, quien marcó tres goles. El primero de estos llegó de penal, y el cuarto fue anotado por Nicolás Vázquez.
Goles de Atlético French:
Santiago Molina (3): El delantero fue la gran figura de la jornada para su equipo. Abrió el marcador desde el punto de penal y luego sumó otros dos tantos para sellar la victoria de su equipo.
Nicolás Vázquez (1): El cuarto gol llegó de la mano de Vázquez, quien cerró la cuenta con una gran jugada colectiva.
Este domingo 2 de noviembre, se disputarán los siguientes partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Primera A:
16:00 hs: Agustín Álvarez – Once Tigres (Árbitro: Sebastián Bravo)
16:00 hs: La Niña – 9 de Julio (Árbitro: Julio Márquez)
16:30 hs: San Agustín – El Fortín (Árbitro: Enrique Márquez)
18:00 hs: Libertad – Atlético Quiroga (Árbitro: Martín Utello)
Cabe recordar que sigue pendiente el partido entre Atlético Quiroga y El Fortín, correspondiente a la primera fecha, que había sido suspendido por lluvia.
Tabla de posiciones tras la jornada adelantada:
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif
|Pts
|1
|San Martín
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
|2
|Libertad
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
|3
|Once Tigres
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|4
|Atlético French
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
|5
|Atlético Naón
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|+1
|4
|6
|Atlético Patricios
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|7
|Atlético 9 de Julio
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|8
|Agustín Álvarez
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|9
|Atlético La Niña
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|10
|Atlético Quiroga
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|11
|San Agustín
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|12
|El Fortín
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1