El Club Atlético se prepara para un fin de semana Deportivo de alto voltaje

Este sábado y domingo, los equipos de Hockey Sub 14 y Sub 19 del Club Atlético serán los encargados de abrir la jornada deportiva, disputando las finales en su cancha frente a 8 clubes invitados.

A la misma hora, el equipo de Rugby se enfrentará en Carlos Casares a Huracán en el primer partido de la final del Torneo Desarrollo, buscando dar un paso más hacia el campeonato.

En Fútbol, la 1ª y 4ª división jugarán el domingo en La Niña por la 4ª fecha del Torneo de la Liga, mientras que las divisiones inferiores se medirán como visitantes ante San Martín “B”, en lo que será también la 4ª fecha del torneo.

El Básquet no se queda atrás: el viernes la 1ª masculina se enfrenta a Quilmes en Mercedes, mientras que el sábado, las 4 divisiones inferiores viajan a Chivilcoy para enfrentarse a Gimnasia en el Torneo de la Asociación Chivilcoy. El domingo, el Club Atlético será local y recibirá a los equipos de Millonarios de Bragado en U15, y a Los Indios de Junín en U13 y U11, por la Asociación Juninense.

El sábado, los amantes del Golf tendrán su cita en el Club Atlético con un Torneo Solidario que reunirá a deportistas para una jornada de competencia y colaboración.

Por otro lado, los jóvenes tenistas podrán participar en el Torneo de Pádel para menores, que se jugará durante todo el fin de semana en la cancha del club.

Por último, el equipo de Newcom ha decidido no participar en el Torneo Provincial mixto, ya que ha asegurado su clasificación para el Torneo Argentino y se reservará para el desafío que tendrá el próximo fin de semana en Córdoba.

Con una agenda tan variada, el Club Atlético se prepara para un fin de semana lleno de adrenalina y camaradería, invitando a todos los socios y vecinos a disfrutar de las mejores actividades deportivas.