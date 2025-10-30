Mauricio Macri anunció que el PRO tendrá un candidato en 2027

- Advertisement -

En la previa del encuentro con Javier Milei, Mauricio Macri aseguró que al gobierno libertario le “hace falta más músculo en la gestión y el diálogo” y advirtió que es necesario llevar a cabo “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización”. Además, anticipó que el PRO tendrá un candidato presidencial en 2027.

El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas, planteó Macri durante una exposición en un seminario organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

En esta línea, el expresidente justificó los acuerdos electorales de su partido con LLA y también replicó las críticas internas: “Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad”.

Finalmente, se refirió a su futuro político cuando fue consultado sobre si volverá a ser candidato a presidente: No me convencieron el 23, difícil me convenzan en el 27. Para mí la familia es todo, y la verdad que hoy la política le pasa una factura muy grande a toda la familia, porque la agresión no tiene límite, las fake news no tienen límite.