Hockey: sábado y domingo se disputan las finales en 9 de Julio

Concluido el Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, que contó con la participación de once clubes de ocho ciudades, en las cuatro categorías, ahora se disputarán los play offs, enfrentándose los cuatro primeros de la zona “A” con los de la “B” y se desarrollarán el sábado y domingo próximos en nuestra ciudad, en las canchas de los Clubes Atlético y San Martín, en las categorías Sub 14 y Sub 19.

Los partidos se disputan a partir de las 8,30 hs, en cancha del Club Atlético, en categoría Sub 14 el local con Social; y a las 10 hs Sarmiento con Saladillo; y en categoría Sub 19, a las 11,40 hs Saladillo con El Linqueño y a las 13,10 hs Atlético con Bragado Club; a las 14,40 hs partido de perdedores de Sub 14 y a las 16,10 hs de Sub 19; a las 17,40 hs de ganadores de Sub 14; y de Sub 19, a las 19.20 hs y a las 21 hs también de ganadores.

EL domingo, 8,30 hs por 7° y 8° puesto de Sub 14 y a las 10,10 hs de Sub 19; y a las 15,10 hs. por el 3° y 4° puesto de Sub 14. Quedando para los finales de ambas categorías, a las 16,50 hs de Sub 14 y a las 18,30 hs de Sub 19, con la ceremonia de clausura y premiación a las 20 hs.

En cancha del Club San Martín, el sábado en Sub 14 juegan a las 8,20 hs Huracán y Bragado Club; a las 10 hs el local con El Linqueño; en Sub 19 a las 11,30 hs Huracán con Social; y a las 13,10 hs San Martín con Sarmiento; y a partir de las 14,50 hs juegan los perdedores de Sub 14 y a las 16,20 hs los de Sub 19; y a las 17,40 hs juegan los ganadores del 3° y 4° partido de Sub 14. Y el domingo, 8,30 hs por el 5° y 6° puesto Sub 14 y a las 10,10 hs de Sub 19 y a las 15,10 hs, del 3° y 4 ° puesto de Sub 19.

La competencia provoca una importante movilización, porque las 6 delegaciones deben estar en 9 de Julio alojadas desde el viernes hasta el domingo.