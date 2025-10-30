jueves, octubre 30, 2025
Clima

Fin de semana con lluvias y chaparrones en gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con condiciones inestables en buena parte del territorio bonaerense, aunque sin acumulados de lluvia importantes, no alcanzando a Nueve de Julio

Para este jueves, se prevén lloviznas aisladas entre la mañana y la tarde sobre el centro y este de la provincia, con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas. En la región de Nueve de Julio no se esperan precipitaciones, aunque el cielo permanecerá con poco sol durante gran parte del día.

Hacia la tarde del viernes, el ingreso de un débil frente frío provocará lluvias y algunas tormentas aisladas, especialmente en la franja oeste provincial. En zonas cercanas a Nueve de Julio podrían registrarse algunas gotas, aunque de manera muy dispersa y de corta duración.

Durante el sábado, el tiempo se mantendrá inestable, con baja probabilidad de lluvias y chaparrones en sectores del noroeste, centro y sudeste bonaerense. Las condiciones seguirán frescas, con temperaturas que rondarán los 10° de mínima y 18° de máxima.

Finalmente, el domingo se espera que gran parte de la provincia sea afectada por lluvias y chaparrones, con mayor probabilidad hacia la tarde. No obstante, no se prevén acumulados significativos, y hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar.

En síntesis, se espera un fin de semana húmedo y con nubosidad variable, ideal para planificar actividades bajo techo y con abrigo, ya que las temperaturas continuarán algo bajas para la época.

