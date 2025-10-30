Día de la recuperación de la democracia: Un paso hacia la libertad y la justicia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Hoy, 30 de octubre, se celebra una fecha clave en la historia del país que conmemora la vuelta a la democracia tras siete años de dictadura militar. Este día recuerda las elecciones del 30 de octubre de 1983, en las que Raúl Alfonsín se convirtió en el primer presidente democrático después de la dictadura, marcando el inicio de una nueva etapa de derechos, justicia y verdad para todos. La recuperación de la democracia fue posible gracias a la lucha de la sociedad argentina y de distintos actores políticos y sociales que se unieron para poner fin a la dictadura y restablecer el Estado de derecho. La democracia es un logro que se debe cuidar cada día, y esta fecha es un recordatorio del valor de vivir en un país libre, donde los derechos y las libertades son garantizados para todos los ciudadanos.