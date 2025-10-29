Santiago Baztarrica apunta a la Endurance: de la Fórmula 4 Europea a nuevos desafíos internacionales

Santiago Baztarrica, joven nuevejuliense destacado en automovilismo, culminó una destacada temporada en la Fórmula 4 Europea y, tras una rica experiencia en los circuitos internacionales, ya mira hacia nuevos horizontes. Con 17 años, este piloto no solo se ha destacado en Europa, sino que también está a punto de culminar su ciclo secundario en la Escuela de Educación Técnica 2, demostrando que su pasión por las carreras no está reñida con su formación académica.

En una reciente entrevista en Despertate por Cadena Nueve y Vision Plus TV, Santiago compartió detalles de su paso por la Fórmula 4, una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.

A lo largo de la temporada, el piloto tuvo la oportunidad de competir en circuitos de España, Francia y Portugal, viviendo una experiencia única que le permitió conocer de cerca la exigencia de los autos de competición y la intensidad de las carreras.

Un desafío internacional en la Fórmula 4

“Fue una experiencia muy linda. Tuve la oportunidad de correr en la Fórmula 4 española, que es una categoría muy competitiva”, comentó Santiago al recordar sus días de competición. A bordo de un auto de 160 caballos de fuerza, el piloto formó parte de un equipo compuesto por varios pilotos internacionales, destacándose en un grupo que llegó a contar con hasta 36 autos en la pista, lo que representaba una competencia de altísima paridad.

Santiago destacó la importancia de la convivencia en el equipo, formado por pilotos de Argentina, Italia y otros países, con quienes compartió entrenamientos y momentos fuera de las pistas. Aunque al principio la barrera idiomática era un desafío, pronto la comunicación en inglés fue clave para lograr una buena relación y un ambiente de trabajo positivo.

De las pistas a la preparación física y mental

Uno de los aspectos que más destacó el piloto fue la preparación rigurosa y planificada tanto dentro como fuera de las pistas. “Teníamos entrenadores que nos ayudaban a planificar todo, desde el descanso hasta la alimentación, pasando por los entrenamientos físicos y el simulador”, explicó Baztarrica, quien resaltó la importancia de la rutina semanal para maximizar el rendimiento. Además, Santiago compartió que, si bien las carreras eran cortas, la exigencia física del piloto es alta: “Es difícil no perder algunos kilos, sobre todo en las carreras de resistencia como la que probé en el prototipo”, señaló.

Un futuro en la Endurance

Aunque su paso por la Fórmula 4 fue una experiencia enriquecedora, Santiago ya tiene la mirada puesta en nuevas metas. “Estoy pensando en dar el salto a la categoría Endurance, que son autos más potentes y carreras más largas”, explicó el piloto, que buscará en el futuro próximo competir en este tipo de carreras que se desarrollan en circuitos de Europa, especialmente en Italia y España.

La categoría Endurance, que exige una gran resistencia física y mental, es conocida por su duración y la capacidad de los pilotos para gestionar las estrategias de carrera. Con el apoyo de su equipo, y gracias a su experiencia en el simulador, Santiago confía en estar preparado para este nuevo desafío, que podría ser la puerta de entrada a competiciones aún más grandes.

El regreso a 9 de Julio y su futuro académico

Tras varios meses de competición en Europa, Santiago regresó a Nueve de Julio, donde se encuentra finalizando su ciclo secundario en la Escuela de Educación Técnica 2. “Al principio fue complicado, se me juntaron todas las materias, pero pude sacarlo adelante con esfuerzo”, confesó el piloto, quien aún tiene en mente continuar sus estudios en ingeniería relacionada con el automovilismo. “Es algo que me apasiona desde chico, así que probablemente siga alguna carrera vinculada con la ingeniería para estar más cerca de los autos”, agregó.

El apoyo de su familia y amigos ha sido fundamental en este proceso, especialmente de sus padres, quienes en algunas de sus competencias europeas estuvieron presentes para acompañarlo. “Fue un año muy lindo, no solo por las carreras, sino también por la oportunidad de compartirlo con mis seres queridos”, comentó Santiago.

El desafío Eco y su paso por la escuela técnica

En su regreso a la escuela, Santiago se mostró al tanto del entusiasmo de sus compañeros por el desafío Eco, una competencia de innovación que se está llevando a cabo en la Escuela Técnica 2. Si bien no participó directamente, manifestó su apoyo y les deseó suerte a sus amigos que forman parte de este proyecto. “Tengo algunos amigos en el equipo, están trabajando mucho y seguro van a hacer un gran papel”, dijo.

Mirando hacia el futuro

Con un futuro prometedor en el automovilismo, Santiago Baztarrica no pierde de vista lo que tiene por delante. A pesar de las dificultades que implica compaginar su carrera deportiva con sus estudios, el joven piloto está decidido a seguir trabajando duro para lograr sus objetivos. “Mi sueño es llegar a lo más alto, representando a Argentina y, por supuesto, a 9 de Julio”, concluyó.

A medida que se prepara para dar el salto a la categoría Endurance, el nombre de Santiago Baztarrica continúa resonando en el mundo del automovilismo, con la promesa de grandes logros en el futuro.