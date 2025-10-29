Día nacional del aceitero: Reconociendo el trabajo y la lucha

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Día nacional del aceitero, una fecha que conmemora la realización del Primer Congreso Nacional Aceitero en 1947, donde se fundó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D. y A.R.A.). Esta federación representa a más de 50.000 trabajadores del sector y ha sido fundamental en la lucha por mejorar las condiciones laborales y salariales de los aceiteros. Los trabajadores aceiteros desempeñan un papel crucial en la economía argentina, ya que el sector aceitero es uno de los más importantes del país, generando millones de dólares en exportaciones y contribuyendo a la alimentación de la población mundial. La industria aceitera en Argentina ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente en la producción de soja y girasol.

En este día, se busca reconocer el trabajo y la lucha de los trabajadores aceiteros, así como promover la conciencia sobre la importancia de sus derechos y condiciones laborales. La F.T.C.I.O.D. y A.R.A. continúa trabajando para defender los intereses de los trabajadores aceiteros y promover una sociedad más justa e igualitaria