miércoles, octubre 29, 2025
7.2 C
Nueve de Julio
miércoles, octubre 29, 2025
7.2 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día nacional del aceitero: Reconociendo el trabajo y la lucha

una fecha que conmemora la realización del Primer Congreso Nacional Aceitero en 1947, donde se fundó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Día nacional del aceitero, una fecha que conmemora la realización del Primer Congreso Nacional Aceitero en 1947, donde se fundó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D. y A.R.A.). Esta federación representa a más de 50.000 trabajadores del sector y ha sido fundamental en la lucha por mejorar las condiciones laborales y salariales de los aceiteros. Los trabajadores aceiteros desempeñan un papel crucial en la economía argentina, ya que el sector aceitero es uno de los más importantes del país, generando millones de dólares en exportaciones y contribuyendo a la alimentación de la población mundial. La industria aceitera en Argentina ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente en la producción de soja y girasol.

En este día, se busca reconocer el trabajo y la lucha de los trabajadores aceiteros, así como promover la conciencia sobre la importancia de sus derechos y condiciones laborales. La F.T.C.I.O.D. y A.R.A. continúa trabajando para defender los intereses de los trabajadores aceiteros y promover una sociedad más justa e igualitaria

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6024

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR