Día mundial del ACV: Conciencia y prevención

El día mundial del ACV se celebra cada 29 de octubre para concienciar sobre la importancia de la prevención y detección temprana de los accidentes cerebrovasculares. Este día busca informar a la población sobre los factores de riesgo y promover hábitos saludables para reducir la incidencia de ACV. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro, ya sea por una obstrucción o una hemorragia. Esto puede causar daño cerebral y discapacidades permanentes si no se trata a tiempo.

Algunos de los síntomas comunes del ACV incluyen debilidad o entumecimiento en la cara, brazo o pierna, dificultad para hablar o entender, problemas de visión, mareos o pérdida de equilibrio, y dolor de cabeza intenso. Es fundamental reconocer estos síntomas y buscar atención médica de inmediato si se sospecha que alguien está sufriendo un ACV. La prevención incluye controlar la presión arterial, dejar de fumar, comer una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y granos integrales, realizar actividad física regularmente y controlar el colesterol y la glucemia. Estos hábitos saludables pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir un ACV.