miércoles, octubre 29, 2025
7.2 C
Nueve de Julio
miércoles, octubre 29, 2025
7.2 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día mundial del ACV: Conciencia y prevención

La detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para reducir el daño cerebral y mejorar las posibilidades de recuperación.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El día mundial del ACV se celebra cada 29 de octubre para concienciar sobre la importancia de la prevención y detección temprana de los accidentes cerebrovasculares. Este día busca informar a la población sobre los factores de riesgo y promover hábitos saludables para reducir la incidencia de ACV. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro, ya sea por una obstrucción o una hemorragia. Esto puede causar daño cerebral y discapacidades permanentes si no se trata a tiempo.

Algunos de los síntomas comunes del ACV incluyen debilidad o entumecimiento en la cara, brazo o pierna, dificultad para hablar o entender, problemas de visión, mareos o pérdida de equilibrio, y dolor de cabeza intenso. Es fundamental reconocer estos síntomas y buscar atención médica de inmediato si se sospecha que alguien está sufriendo un ACV. La prevención incluye controlar la presión arterial, dejar de fumar, comer una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y granos integrales, realizar actividad física regularmente y controlar el colesterol y la glucemia. Estos hábitos saludables pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir un ACV.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6024

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR