Uso Responsable de Agroquímicos: Se mantiene vigente la Ordenanza Municipal que regula su aplicación

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción, recuerda a la comunidad los alcances de la Ordenanza N° 7219 sobre el uso responsable de agroquímicos, normativa que fue elaborada en conjunto con los actores locales y con el aval de la Sociedad Rural. Esta ordenanza establece zonas de amortiguamiento y exclusión, con el fin de garantizar la salud de la población y la protección del medio ambiente.

Normativa Disponible en la Web Municipal

La ordenanza se encuentra disponible en la página oficial del municipio, a través del siguiente enlace: https://www.9dejulio.gov.ar/. Allí, se puede acceder a la sección “Uso responsable de agroquímicos”, donde se encuentran los mapas de las localidades que definen la zona protegida. Es fundamental que los productores y aplicadores consulten estos mapas para evitar sanciones y garantizar una correcta aplicación de los agroquímicos.

Comunicación de Movimientos de Pulverizadoras

En cuanto a los movimientos de máquinas pulverizadoras, tanto de arrastre como autopropulsadas, los aplicadores deberán comunicar sus desplazamientos en caso de que necesiten realizar trabajos en el área urbana. Para ello, se debe enviar el carnet habilitante del aplicador correspondiente.

Recomendaciones Antes de Realizar una Aplicación de Agroquímicos

Antes de realizar una aplicación de agroquímicos, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Verificar las Zonas de Protección y Amortiguamiento: Consultar los mapas disponibles en la página web del municipio. Receta Agronómica: Consultar a un asesor técnico para la elaboración de la receta agronómica. Carnet Habilitante: El aplicador deberá contar con el carnet habilitante vigente y la máquina debe estar inscripta en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Zonas de Amortiguamiento: Si el lote se encuentra en una zona de amortiguamiento, la receta agronómica deberá ser cargada en la aplicación Agrohub para que el municipio designe un fiscalizador. Uso de Elementos de Protección Personal: Tanto el aplicador como el fiscalizador deberán utilizar los elementos de protección personal adecuados durante la aplicación. Manejo de Envases: Los envases utilizados deben ser triple lavados y perforados, y luego entregados en el Centro de Acopio Transitorio.

Denuncias por Aplicación Irregular de Agroquímicos

El municipio recuerda que para realizar denuncias por aplicación irregular de agroquímicos, el único medio habilitado es el Centro de Monitoreo, disponible las 24 horas. Los canales de atención son:

Teléfono: 610008

Línea gratuita: 08006667060

WhatsApp: 2317 15 457954

WhatsApp: 2317 15 404941

Interno 171: 610000

La colaboración de todos es clave para el cumplimiento de las normativas y la protección de la salud pública.