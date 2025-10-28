El Padre Juan Miguel Carreras convoca a las celebraciones de Todos los Santos y los Difuntos

Con motivo de las festividades de Todos los Santos y los Difuntos, el Padre Juan Miguel Carreras convoca a la comunidad de Nueve de Julio a unirse a las misas y actividades litúrgicas organizadas para los días 1 y 2 de noviembre.

En Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el sacerdote explicó el significado de estas celebraciones y detalló los horarios y lugares de las misas que se llevarán a cabo durante esos días.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, será una jornada especial para honrar a los santos canonizados y a todos aquellos que, sin reconocimiento oficial, han vivido virtudes de fe, esperanza y caridad. “Es una oportunidad para celebrar la santidad y la vocación a la vida eterna, recordando que todos estamos llamados a estar junto a Dios algún día”, afirmó el Padre Carreras. Este día también tiene una dimensión de alegría, pues invita a los fieles a vivir la esperanza de la vida en el Cielo junto a sus seres queridos.

El 2 de noviembre, Día de los Difuntos, será un momento de oración y sufragio por aquellos que ya partieron. El Padre Juan Miguel subrayó la importancia de rezar por los difuntos, destacando que “la oración es un medio para ayudar a nuestros hermanos a alcanzar la paz eterna y llegar a la presencia de Dios”. Además, invitó a los fieles a llevar las intenciones de sus seres queridos a las misas y a participar en los actos litúrgicos, que incluyen visitas al cementerio y rezos en casa.

Como parte de las celebraciones, el 1 de noviembre se llevará a cabo una caravana desde la Catedral, con la participación de niños, jóvenes y catequistas. Algunos niños estarán vestidos de santos, como una forma de evangelizar y reforzar el mensaje de vida eterna, en contraposición a la celebración de Halloween. La comunidad está invitada a sumarse a esta iniciativa para manifestar la fe católica en una fecha tan significativa.

Las misas programadas para ambos días se celebrarán en diferentes horarios y ubicaciones de la ciudad, ofreciendo a los fieles diversas opciones para participar. “Es una oportunidad para rezar juntos, fortalecer nuestra fe y recordar que la santidad es nuestra vocación final”, concluyó el Padre Carreras.

Al respecto, recordó los horarios de las Misas:

Día de Todos los Santos (1 de noviembre):

8:00 hs: Santuario del Carmelo

18:00 hs: Capilla San José Obrero

19:00 hs: San Pedro y San Pablo en Barrios Unidos

20:00 hs: Iglesia Catedral

Día de los Difuntos (2 de noviembre):

8:00 hs: Santuario de Nuestra Señora de Fátima

9:00 hs: Santuario del Carmelo

10:30 hs: Catedral y San Antonio

16:30 hs: Cementerio local

20:00 hs: Iglesia Catedral

Con estas celebraciones, la Iglesia de Nueve de Julio invita a todos los fieles a reflexionar sobre la vida eterna y unirse en oración por aquellos que ya han partido.