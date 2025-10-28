martes, octubre 28, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
martes, octubre 28, 2025
14.4 C
Nueve de Julio
Sociedad

El Club de Leones de Nueve de Julio inauguró mesas y bancos en la Plazoleta que lleva el nombre de la institución

En un acto cargado de solidaridad y compromiso comunitario, presentó este martes en el espacio que cuida en Alsina y Chacabuco para el disfrute en familia, con mesas y bancos para compartir mates, realizar juegos y encuentros, promoviendo la recreación y la unión barrial

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En una mañana cargada de emoción y compromiso comunitario, el Club de Leones de Nueve de Julio inauguró este martes, a las 10 horas, un conjunto de mesas y bancos en la Plazoleta “Leones”, ubicada en la intersección de Alsina y Chacabuco. Fue en el marco del 60 aniversario del nacimiento en el disrito de la institución y asisitó la intendente María José Gentile.

El acto contó con la presencia de integrantes de la institución, vecinos del barrio y autoridades locales, quienes celebraron la concreción de este nuevo espacio que refuerza el espíritu solidario y el sentido de pertenencia que caracteriza al Club.

Las nuevas mesas y bancos fueron pensados para el uso recreativo y framilia, invitando a los vecinos a disfrutar del aire libre, compartir mates, realizar juegos lúdicos, encuentros y momentos de esparcimiento en un entorno cuidado y accesible.

Desde el Club destacaron que la iniciativa forma parte del compromiso permanente de la institución con la mejora de los espacios públicos y el fortalecimiento de la comunidad. “Queremos que esta plazoleta sea un punto de encuentro para todos, un lugar donde se viva la amistad y la solidaridad, valores que nos identifican como leones”, expresaron durante la inauguración.

Con este nuevo aporte, el Club de Leones de Nueve de Julio continúa consolidando su labor en favor del bienestar común, promoviendo acciones concretas que enriquecen la vida social y fomentan la unión entre los vecinos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6023

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR