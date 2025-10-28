Día mundial de la animación: Celebrando la magia de la creatividad

- Advertisement -

Cada 28 de octubre, se celebra el día mundial de la animación, una fecha que homenajea a una de las formas de arte más innovadoras y fascinantes de la historia. La animación ha logrado capturar nuestros corazones y mentes con historias, personajes y mundos que nos transportan a lugares inimaginables. La celebración se remonta al 28 de octubre de 1892, cuando Charles-Émile Reynaud presentó su “Teatro Óptico” en el Museo Grévin de París, considerado el primer espectáculo público de cine animado. Este invento revolucionario mostró al mundo la magia de la animación y sentó las bases para el desarrollo de esta forma de arte.

La animación es más que solo dibujos en movimiento. Es una forma de arte que combina creatividad, técnica y narrativa visual para contar historias que cautivan a audiencias de todas las edades. Desde clásicos como “El Rey León” y “Toy Story” hasta producciones más recientes, la animación ha evolucionado y se ha convertido en una parte integral de la cultura popular.