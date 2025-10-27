Día mundial del patrimonio audiovisual: Preservando nuestro legado cultural

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Esta fecha fue proclamada por la UNESCO en 2005 para destacar la importancia de preservar el patrimonio audiovisual, que comprende películas, programas de radio y televisión, grabaciones de audio y video, y otros materiales audiovisuales que documentan la historia, la cultura y la identidad de las sociedades. El patrimonio audiovisual es fundamental para entender nuestro pasado y nuestra identidad como sociedad. Sin embargo, estos documentos son frágiles y vulnerables a la degradación, por lo que es importante tomar medidas para preservarlos y hacerlos accesibles a las generaciones futuras. La celebración de este día busca sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para preservar los documentos audiovisuales. También se busca reconocer la importancia de los documentos audiovisuales como patrimonio de la memoria colectiva y fuente de conocimiento.

En este sentido, se fomenta la conciencia pública sobre la importancia de la preservación de estos registros y el papel del patrimonio en la construcción de la paz en las mentes de las personas. Las actividades para celebrar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual incluyen exposiciones y proyecciones de películas y documentales, concursos de logotipos y otros eventos para promover la preservación del patrimonio audiovisual. Además, se llevan a cabo programas locales y nacionales para concienciar sobre la importancia de preservar el patrimonio audiovisual, así como la digitalización y restauración de documentos audiovisuales para asegurar su conservación y accesibilidad. De esta manera, se busca preservar nuestro legado cultural y garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar y aprender de estos valiosos recursos.