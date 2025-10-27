Celebración de Halloween en Plaza Belgrano: un baile de solidaridad y diversión por la inclusión

- Advertisement -

Este viernes 31 de octubre, la Plaza Belgrano de Nueve de Julio se convertirá en el escenario de una original y solidaria celebración de Halloween. Con el apoyo de las mamás de los alumnos de la Escuela 501 y la participación de la comunidad, se organizará un encuentro que, además de la tradicional festividad, busca visibilizar la inclusión y la solidaridad.

La cita será a partir de las 18:30 horas, donde grandes y chicos podrán disfrutar de una jornada diferente. La actividad central será una coreografía de Thriller, la emblemática canción de Michael Jackson, que será interpretada por los niños de la escuela y los miembros de la comunidad. Esta propuesta no es solo una celebración de Halloween, sino también un espacio para la inclusión, el encuentro y la empatía.

La idea de esta jornada surgió de las mamás de los estudiantes de la escuela, quienes vieron en la figura del hijo de Ana Águila, Ticiano, un verdadero fanático de Michael Jackson. “Cada vez que hay una fiesta o evento, Ticiano pide bailar Thriller, ya lo hace de manera natural y con una gran destreza”, compartió Ana, la madre de Ticiano, quien destacó la importancia de invitar a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta.

Más allá de la diversión, un mensaje de inclusión

Lo que distingue a esta celebración es el llamado a la inclusión. La jornada tiene como objetivo visibilizar las capacidades de los adolescentes con discapacidad y romper con las ideas preconcebidas. “Queremos mostrar que los chicos con discapacidad no son bebés ni angelitos, son adolescentes con sueños y deseos como todos”, explicaron las organizadoras. De esta manera, buscan que la sociedad se acerque a la diversidad, comprendiendo que todos merecen el mismo respeto y oportunidades.

Además de la danza y la música, habrá un gesto solidario, ya que se está recolectando golosinas para distribuir entre los chicos que participen de la festividad, siguiendo la tradición de “dulce o travesura”. Las mamás organizadoras han recibido donaciones de golosinas y esperan una gran participación de la comunidad.

Un encuentro para todos

Si bien el evento ha sido organizado por las mamás, se espera que muchas familias se sumen a la fiesta, ya que la Plaza Belgrano será el punto de encuentro para compartir una tarde de diversión y reflexión. “La plaza es un lugar simbólico, es el corazón de la ciudad, donde todos nos encontramos. Queremos que sea un momento de compartir, de reír y de sentirnos todos parte de una misma comunidad”, comentaron las organizadoras.

A las 18:30 horas, se dará inicio a la coreografía y, si la convocatoria es masiva, se tiene prevista la posibilidad de cortar la calle Mitre para que todos puedan participar de manera segura.

La cita es en Plaza Belgrano este 31 de octubre. No te lo podés perder. ¡Te esperamos para celebrar Halloween de una forma diferente, resaltan los padres convocantes.