Votó Jorge Taiana candidato a diputado por Fuerza Patria en la provincia

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó este domingo por la mañana en una escuela de Vicente López y cuestionó al Gobierno por no haber brindado la información necesaria sobre el uso de la Boleta Unica de Papel (BUP), que debuta en estas elecciones legislativas nacionales.

Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el Gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, señaló Taiana al retirarse del establecimiento, donde fue recibido por militantes y vecinos.