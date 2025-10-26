domingo, octubre 26, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
domingo, octubre 26, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

Votó Jorge Taiana candidato a diputado por Fuerza Patria en la provincia

Confió en que el nuevo formato sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó este domingo por la mañana en una escuela de Vicente López y cuestionó al Gobierno por no haber brindado la información necesaria sobre el uso de la Boleta Unica de Papel (BUP), que debuta en estas elecciones legislativas nacionales.

Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el Gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, señaló Taiana al retirarse del establecimiento, donde fue recibido por militantes y vecinos.

El exministro de Defensa confió en que el nuevo formato sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo y expresó su deseo de que la jornada se desarrolle con normalidad. Seguramente habrá una mayor participación que en las elecciones provinciales de los meses anteriores, porque en general las votaciones nacionales tienen más concurrencia. Es lo que ha pasado siempre, afirmó.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6021

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR