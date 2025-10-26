domingo, octubre 26, 2025
Elecciones 2025

Se vota con normalidad en todo el distrito de Nueve de Julio

Para las 15 horas, ya había sufragado el 55% del padrón —un total de 43.624 votantes—. La jornada electoral transcurre con buen clima, orden y satisfacción entre los ciudadanos por el uso de la Boleta Única Papel

0
La elección en el distrito de Nueve de Julio transcurre con total normalidad y bajo condiciones climáticas favorables. Según datos oficiales, para las 15 horas ya había votado el 55% de los empadronados, lo que representa 43.624 electores.

Los votantes coincidieron en destacar la agilidad y transparencia que ofrece la Boleta Única Presencial, a la que calificaron como un sistema “práctico” que permite votar “más rápido y con mayor claridad”.

El operativo de seguridad se desarrolla sin inconvenientes y está a cargo de 150 efectivos de la Policía Comunal y 63 militares, quienes controlan el interior de los establecimientos de votación. En tanto, la seguridad externa de los edificios es responsabilidad de la Policía Comunal, que custodia los accesos y el traslado de las urnas.

Por su parte, la intendente María José Gentile dispuso una camioneta municipal para facilitar el traslado de los vecinos de Morea, debido al mal estado del camino hacia esa localidad. La medida fue coordinada junto a la delegada Evelyn Ibáñez, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Hasta el momento, no se registran incidentes ni irregularidades en las mesas, y la jornada continúa desarrollándose con una destacada participación cívica y en un clima de absoluta normalidad.

