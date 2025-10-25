Torneo Solidario “Codo a Codo” suspendido por lluvias: nueva fecha 1 de Noviembre

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Torneo Solidario “Codo a Codo” organizado por la Subcomisión de Golf del Club Atlético de Nueve de Julio, en solidariadad con la ONG Downtasticos, que iba a realizarse este sábado 25 de octubre, ha sido suspendido debido a las malas condiciones climáticas. La nueva fecha será el 1 de noviembre, y todos los detalles permanecen sin cambios.

Este encuentro tiene como objetivo recaudar fondos para Downtásticos, que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con sindrome Down. Durante el torneo, los participantes competirán en tres categorías en la modalidad Medal Play a 18 hoyos, con salidas programadas tanto en la mañana como en la tarde.

Además, los organizadores han puesto a disposición pastas solidarias, que se venden solo a través de contactos directos, sin venta en centros comerciales. Los interesados pueden comunicarse al 2317 508889 para obtener más información.

La invitación sigue siendo la misma: “Participá, disfrutá y ayudá a quienes más lo necesitan. Tu swing puede hacer la diferencia”. Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través de los números 02345 15 682488 o 02317 15 473106, o bien por correo electrónico a [email protected].

No te pierdas esta oportunidad de ser parte de una jornada de camaradería, diversión y solidaridad. ¡Nos vemos el 1 de noviembre!