En el Distrito de Nueve de Julio votan más 43.600 electores en 30 edificios

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El distrito de Nueve de Julio vive una jornada electoral con la participación de 43.624 personas empadronadas. Las elecciones se desarrollan en 30 edificios distribuidos por distintas localidades, con un total de 134 mesas habilitadas. De estas, 102 se encuentran en la ciudad cabecera, mientras que el resto se distribuye por las localidades del partido.

En la ciudad cabecera, los electores votan en las mesas 1 a 102, abarcando los diferentes sectores de la urbe. Además, en localidades más pequeñas como Dennehy, Patricios, French, La Niña, y muchas otras, los votantes se concentran en menos mesas pero con una amplia cobertura.

A continuación, se detallan los principales números y la distribución de las mesas:

Ciudad Cabecera: 102 mesas habilitadas, con un total de 35.568 ciudadanos inscriptos.

Dennehy : 127 empadronados, votando en la mesa 103.

: 127 empadronados, votando en la mesa 103. Patricios : 777 empadronados, distribuidos en las mesas 104, 105 y 106.

: 777 empadronados, distribuidos en las mesas 104, 105 y 106. French : 731 empadronados, en las mesas 107, 108 y 109.

: 731 empadronados, en las mesas 107, 108 y 109. La Niña : 515 electores, en las mesas 110 y 111.

: 515 electores, en las mesas 110 y 111. Carlos María Naón : 494 empadronados, en las mesas 112 y 113.

: 494 empadronados, en las mesas 112 y 113. El Tejar : 22 electores, en la mesa 114 (ubicada en la Escuela 30, Avda Almirante Brown 1095, ciudad cabecera).

: 22 electores, en la mesa 114 (ubicada en la Escuela 30, Avda Almirante Brown 1095, ciudad cabecera). Facundo Quiroga : 1752 electores, distribuidos entre las mesas 115, 116, 117, 118, 119 y 120.

: 1752 electores, distribuidos entre las mesas 115, 116, 117, 118, 119 y 120. Morea : 59 empadronados, en la mesa 121.

: 59 empadronados, en la mesa 121. Norumbega : 48 empadronados, en la mesa 122.

: 48 empadronados, en la mesa 122. El Provincial : 575 electores, en las mesas 123 y 124.

: 575 electores, en las mesas 123 y 124. Dudignac : 2310 empadronados, con mesas habilitadas de la 125 a la 130.

: 2310 empadronados, con mesas habilitadas de la 125 a la 130. Fauzón : 341 aptos para votar, en la mesa 132.

: 341 aptos para votar, en la mesa 132. Santos Unzué : 38 empadronados, en la mesa 133.

: 38 empadronados, en la mesa 133. 12 de Octubre : 267 electores, en la mesa 134.

: 267 electores, en la mesa 134. Total 8.056 electores en estas mesas.

El total de empadronados asciende a 43.624 personas, con un importante número de votantes distribuidos en las distintas localidades.

La jornada electoral será seguida con un operativo que asegura la accesibilidad y seguridad en todos los centros de votación. Desde las primeras horas de la mañana, los vecinos de Nueve de Julio se acercaron a las urnas para ejercer su derecho al voto.