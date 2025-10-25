Cadena Nueve nominada al Premio Luchemos por la Vida 2025 por su compromiso con la Seguridad Vial

- Advertisement -

Cadena Nueve, el prestigioso medio de comunicación de Nueve de Julio, ha sido postulada para recibir el Premio Luchemos por la Vida 2025, un galardón que reconoce a aquellos que se distinguen por su labor en la prevención de siniestros viales y la educación sobre seguridad en las rutas. La distinción será entregada en noviembre próximo en la Ciudad de Buenos Aires.

El Premio Luchemos por la Vida, entregado por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, cumple 35 años de trabajo incansable en la promoción de la concientización y la educación vial para evitar víctimas en las calles y rutas de Argentina. En este contexto, la labor de Cadena Nueve ha sido destacada por su continua difusión de campañas de prevención y su compromiso con la seguridad vial, tanto en 2024 como en años anteriores.

El reconocimiento llega en un momento especial para Cadena Nueve, que recientemente fue nominada al Primer Martín Fierro Didital, lo que subraya aún más el compromiso del Grupo Cadena Nueve con temas de relevancia social.

Patricia Gutiérrez, en representación de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, se comunicó con el director de Cadena Nueve, Gustavo Tinetti, para anoticiarlo de la postulación y coordinar detalles sobre la entrega del galardón, que se celebrará en noviembre venidero.

“Este reconocimiento es un reflejo del trabajo constante que realiza Cadena Nueve en la promoción de la seguridad vial, una tarea esencial en la construcción de un país más seguro para todos”, señaló Gutiérrez en su mensaje.

Recordemos que la emisora en Amplitud Modulada LT33 1560 llevó adelante campañas de tomas de conciencia sobre el tránsito y la seguridad vial, la que siguió el diario online resaltando ese cuidado por respeto de cada persona.

El Premio Luchemos por la Vida 2025 sigue poniendo de relieve a los medios, instituciones y personas que, como Cadena Nueve, contribuyen activamente a la reducción de accidentes de tránsito y la protección de vidas en las carreteras argentinas.