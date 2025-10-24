Lluvias intensas en el centro bonaerense a corto plazo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la emisión de un aviso meteorológico a muy corto plazo N° 4253 por ocurrencia de lluvias intensas que afectan diferentes zonas del centro bonaerense.

Según el reporte oficial, las áreas alcanzadas por este aviso comprenden parcialmente los partidos de Nueve de Julio, Azul, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Rauch, Saladillo y Tapalqué.

El organismo indicó que se esperan precipitaciones de variada intensidad, con posibilidad de chaparrones localmente fuertes, acumulados significativos en cortos períodos y ocasional actividad eléctrica.

El aviso tiene vigencia hasta las 21:48 horas de este viernes 24 de octubre, momento en el que se prevé su cese, aunque el SMN no descarta la emisión de nuevas actualizaciones si las condiciones persisten.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN, evitar circular por calles anegadas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas o acumulación de agua.