viernes, octubre 24, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
viernes, octubre 24, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
Sociedad

La Pensión Universal del Adulto Mayor se puede gestionar online

La PUAM es la prestación destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con aportes. A partir de ahora, quienes cumplan los requisitos, podrán llevar a cabo el trámite a través del portal oficial de Anses

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha implementado un nuevo trámite completamente digital para la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM),  con jubilación o pensión.

A partir de ahora, quienes cumplan los requisitos podrán llevar a cabo el trámite a través del portal oficial o la aplicación de la entidad.

La PUAM está dirigida a argentinos o naturalizados con al menos diez años de residencia en el país, que superen los 65 años de edad y no tengan los años de aportes requeridos para jubilarse.

Para realizar el trámte:

  1. Verificar que sus datos personales y de contacto —como número de celular, correo electrónico y domicilio— estén actualizados en la sección “Información Personal”.
  2. Dentro de “Solicitud de Prestaciones”, seleccionar la opción “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, rellenar el formulario con los datos requeridos y luego seguir el estado del expediente desde “Consulta de expediente”.

El monto de la prestación equivale al 80 % de la jubilación mínima, a lo que se suma un bono adicional cuando el beneficiario cobra por debajo del umbral fijado. Por ejemplo, este mes la suma alcanza un total de $331.038,70, resultado de $261.038,70 correspondientes a la PUAM más el complemento de $70.000.

Con este cambio, se elimina la necesidad de acudir presencialmente a una oficina o pedir turnopara realizar el trámite. Esto agiliza los procesos y reduce los desplazamientos, especialmente importante para adultos mayores. La ANSES destaca que mediante “Mi ANSES” el trámite puede completarse desde cualquier lugar con acceso a internet.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6019

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR