La Pensión Universal del Adulto Mayor se puede gestionar online

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha implementado un nuevo trámite completamente digital para la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), con jubilación o pensión.

A partir de ahora, quienes cumplan los requisitos podrán llevar a cabo el trámite a través del portal oficial o la aplicación de la entidad.

La PUAM está dirigida a argentinos o naturalizados con al menos diez años de residencia en el país, que superen los 65 años de edad y no tengan los años de aportes requeridos para jubilarse.

Para realizar el trámte: