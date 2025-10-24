La lluvia en Nueve de Julio alcanza los 45.4 mm y continuará durante la jornada

- Advertisement -

De acuerdo con los datos oficiales de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de Nueve de Julio registró hasta esta mañana 29,6 milímetros de lluvia. Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y se mantienen de manera intermitente, con chaparrones de variada intensidad.

El fenómeno se enmarca en el paso de un frente frío que avanza desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, generando inestabilidad en gran parte del territorio bonaerense. Desde el SMN se anticipa que las condiciones seguirán siendo lluviosas durante gran parte del día, con probabilidad de tormentas aisladas y un leve descenso de la temperatura.