Efemérides

Día del diseñador gráfico

En este día, se reconoce la importancia de la creatividad y la profesionalidad de los diseñadores gráficos en la creación de soluciones visuales innovadoras y efectivas. Se celebra su contribución a la comunicación visual y su papel en la configuración de la identidad visual de las marcas y las empresas.

El día del diseñador gráfico se celebra, esta fecha fue elegida para honrar a Haydée Strittmatter, la primera diseñadora gráfica del país, quien se graduó en 1966 en la Escuela de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. La creación de este día busca reconocer la importancia de la labor de los diseñadores gráficos y su contribución al mundo visual y comunicativo. Los diseñadores gráficos son profesionales que combinan la creatividad y la técnica para crear soluciones visuales que comunican mensajes de manera efectiva. Su trabajo abarca desde la creación de logotipos y marcas hasta la maquetación de publicaciones y la creación de interfaces de usuario.

El diseño gráfico es fundamental en la comunicación visual y el diseño de la identidad de las marcas. Su trabajo influye en la percepción que los consumidores tienen de una empresa o producto, y puede ser clave para diferenciarse en un mercado competitivo.

 

 

