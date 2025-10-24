Cayeron 58,1 mm en Nueve de Julio hasta las 21 horas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Según datos de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Nueve de Julio, hasta las 21 de este viernes se acumularon 58,1 milímetros de lluvia. Se registraron tormentas fuertes durante la noche y la madrugada del sábado, con precipitaciones que continuarán durante la mañana del 25

La jornada del viernes cerró con abundantes precipitaciones en la ciudad de Nueve de Julio. De acuerdo con el registro de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta las 21 se habían acumulado 58,1 milímetros de lluvia, cifra que representa un importante aporte hídrico para la región.

Durante la noche se desarrollaron tormentas fuertes, con actividad eléctrica y ráfagas de viento que afectaron distintos sectores del distrito. Las condiciones inestables se extendieron hacia la madrugada del sábado, con chaparrones intermitentes y una persistente nubosidad.

El SMN mantiene el alerta por lluvias y tormentas para la zona, anticipando que las precipitaciones podrían continuar durante la mañana de este sábado 25, aunque con tendencia a mejorar hacia la tarde.

Las autoridades recomiendan circular con precaución ante posibles anegamientos en calles y caminos rurales, y mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.