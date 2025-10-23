Tormentas intensas y riesgo de anegamientos en el norte bonaerense en alerta naranja

- Advertisement -

Un sistema frontal frío comenzó a desplazarse este jueves sobre el centro del país y provocará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio bonaerense. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones significativas y la posible ocurrencia de fenómenos severos, especialmente en el norte de la provincia, que se encuentra bajo alertas naranjas y amarillas.

Las primeras áreas afectadas serán el sudoeste bonaerense, donde podrían registrarse acumulados importantes y actividad eléctrica intensa. Con el correr de las horas, las tormentas avanzarán hacia el centro y norte del territorio, afectando ciudades de la zona pampeana y del corredor norte provincial.

El SMN mantiene alertas por tormentas fuertes con probabilidad de ráfagas intensas, caída de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos, condiciones que podrían extenderse durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Zonas con riesgo de anegamientos

El norte bonaerense vuelve a ser el área más comprometida. Localidades de los partidos de San Nicolás, Pergamino, Colón, Rojas y Junín podrían recibir entre 40 y 70 milímetros de lluvia, con picos puntuales de hasta 100 mm.

La situación preocupa a productores rurales y autoridades locales debido a los excesos hídricos acumulados en los últimos meses, que mantienen los suelos saturados y varios caminos rurales intransitables. En estas condiciones, cualquier precipitación adicional podría agravar los anegamientos y el deterioro de la red vial.

En contraste, en sectores del centro y sur provincial las lluvias podrían tener un efecto beneficioso para la recarga de humedad, especialmente en zonas que venían con déficit hídrico.

Llega el frío

El frente frío continuará su desplazamiento hacia el norte del país entre el viernes y el sábado. Tras el paso de las tormentas, se espera el ingreso de una masa de aire más fría que provocará un descenso notable de las temperaturas, con posibilidad de heladas débiles en el sudoeste bonaerense, particularmente en áreas de Bahía Blanca, Coronel Suárez y Tornquist.