Las condiciones del tiempo se mantendrán inestables entre jueves y viernes

Hoy jueves, el tiempo se presenta inestable desde la mañana en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con lluvias y tormentas que afectan principalmente al sector oeste y que se irán desplazando lentamente hacia el este, debido al avance de un frente frío.

Durante la mañana, algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes, especialmente en la franja oeste bonaerense. Con el correr de la tarde, el fenómeno se extenderá hacia el centro y norte de la provincia, manteniendo la probabilidad de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, se prevén tormentas fuertes o localmente severas sobre el noroeste y norte provincial. En tanto, hacia la mañana del viernes, podrían registrarse lluvias y tormentas sobre el este bonaerense, abarcando zonas costeras.

El sábado comenzará con algunas lluvias y tormentas remanentes sobre el norte y este de Buenos Aires, pero con tendencia a mejorar hacia el mediodía, cuando se espera el ingreso de aire más seco y fresco, favoreciendo condiciones de buen tiempo generalizadas para el resto del fin de semana.