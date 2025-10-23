jueves, octubre 23, 2025
Javier Rodríguez: “Las declaraciones de la secretaria de Agricultura de EE.UU. sobre fiebre aftosa en Argentina son falsas e irresponsables”

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense criticó los dichos de Brooke Rollins y cuestionó la falta de respuesta del gobierno nacional ante lo que consideró un ataque a la reputación de la producción agropecuaria argentina

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, salió al cruce de las declaraciones realizadas por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien aseguró en una entrevista con la cadena CNBC que “la Argentina está enfrentando problemas con la fiebre aftosa”.

“Es absolutamente falso: Argentina viene siendo declarada año tras año como país libre de la enfermedad por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)”, afirmó Rodríguez. “La última ratificación del estatus sanitario por parte de la OMSA se produjo hace apenas cinco meses, en la Sesión General celebrada en mayo en París. El resultado de la vigilancia epidemiológica confirma que la fiebre aftosa no circula en nuestro país”, agregó.

El funcionario provincial calificó las declaraciones de Rollins como “totalmente falsas e irresponsables”, ya que generan “una percepción equivocada en los consumidores estadounidenses y a nivel mundial sobre la sanidad de nuestra producción agropecuaria”.

Rodríguez también criticó la falta de reacción por parte del gobierno nacional ante estos dichos: “Es muy preocupante el silencio de los funcionarios del gobierno de Milei. No se puede permitir que se ataque la reputación de nuestra producción y de los organismos de vigilancia epidemiológica; es función del Estado defender el trabajo y la producción nacional”, sostuvo.

El ministro bonaerense contextualizó además las declaraciones de la funcionaria estadounidense dentro de un panorama global cada vez más proteccionista. “Mientras otros países limitan o condicionan la importación de alimentos para proteger a sus productores, en Argentina el gobierno nacional no solo promueve la apertura de las importaciones, sino que, en muchos casos, nuestra producción nacional debe cumplir más requisitos que los productos importados”, concluyó Rodríguez.

