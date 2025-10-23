jueves, octubre 23, 2025
En alerta naranja comenzó en Nueve de Julio fuertes lluvias y tormentas

Defensa Civil pide tomar recaudos y para antes de la hora 21 comenzará el descenso de las precipitaciones

0
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo para Nueve de Julio y otros distritos bonaerenses, señalando que la región se encuentra en alerta naranja por fenómenos meteorológicos intensos. Se prevén lluvias abundantes, acompañadas de tormentas fuertes, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

La alerta afecta de manera parcial a los partidos de 25 de Mayo, Bragado, Carlos Casares, General Viamonte y Lincoln, además de Nueve de Julio. Las autoridades de Defensa Civil y el SMN recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas expuestas a viento fuerte y acumulación de agua.

El aviso estará vigente hasta minutos antes de la hora 20:45 de este jueves 23 de octubre, momento en el que se evaluará la evolución de las condiciones climáticas. Se insta a la población a seguir las actualizaciones oficiales para prevenir riesgos.

