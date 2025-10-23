El Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil convoca a movilizarse para salvar vidas

- Advertisement -

El 23 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, una jornada organizada por Save the Children con el objetivo de reducir la mortalidad infantil y materna. En particular, se busca prevenir las muertes de niños menores de 5 años y madres a causa de enfermedades y condiciones que pueden evitarse, como la neumonía, la diarrea, complicaciones durante el parto o la desnutrición.

¿Qué se necesita para salvar vidas?

La clave para frenar estas muertes está en la mejora de la nutrición, el acceso al agua potable y el saneamiento, así como en la promoción de hábitos saludables. Además, garantizar una atención médica adecuada desde la etapa prenatal hasta el postparto, la lactancia materna, la inmunización, y el acceso a tratamientos como la terapia de rehidratación oral y antibióticos para enfermedades comunes son intervenciones esenciales.

A pesar de los grandes avances logrados desde 1990 en la reducción de la mortalidad infantil, aún queda un largo camino por recorrer. En particular, África Subsahariana sigue siendo la región con el mayor índice de mortalidad infantil, donde uno de cada 12 niños muere antes de cumplir los cinco años.

Acciones que marcan la diferencia:

Save the Children destaca la importancia de acciones simples pero efectivas para salvar vidas, tales como:

Atención especializada durante el embarazo, el parto y el postparto.

Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses.

Inmunización contra enfermedades prevenibles.

Uso de mosquiteras para prevenir la malaria.

Agua potable y saneamiento adecuados para evitar enfermedades transmitidas por el agua.

Suplementos nutricionales y alimentos terapéuticos para combatir la desnutrición.

Cada uno de estos recursos contribuye de manera significativa a mejorar las condiciones de vida de millones de niños en el mundo, asegurando que puedan crecer sanos y desarrollarse plenamente.

La urgencia de actuar

El Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil es un recordatorio de la urgencia de redoblar esfuerzos para garantizar que todos los niños, independientemente de su lugar de nacimiento, tengan acceso a las herramientas necesarias para sobrevivir y prosperar. La lucha contra la mortalidad infantil requiere un compromiso global continuo, y este día es una oportunidad para unir esfuerzos y poner de relieve la importancia de la salud infantil en la agenda internacional.

Para obtener más información y unirte a la causa, puedes seguir a Save the Children y participar en sus actividades a través de canales como WhatsApp o sus redes sociales.