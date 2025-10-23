Colecta de Sangre y Registro de Médula Ósea en la Escuela Normal Superior

- Advertisement -

La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior de Nueve de Julio será protagonista de una jornada de solidaridad y compromiso con la salud. El miércoles 29 de octubre, a partir de las 7:30, se llevará a cabo una colecta de sangre y un registro de médula ósea, en colaboración con el servicio de Hemoterapia local. Esta iniciativa busca sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de la donación de sangre y su valor en situaciones de emergencia.

La actividad se realizará en las instalaciones de la escuela, con acceso principal por la calle Alsina. La donación de sangre es un acto de generosidad que salva vidas, ya que la sangre es fundamental para el tratamiento de pacientes con enfermedades graves, como leucemias, anemias, cirugías complejas, entre otras. Además, el registro de médula ósea es crucial para quienes buscan un donante compatible para tratamientos de trasplante, un gesto que también puede marcar la diferencia en la vida de muchos.

La importancia de donar sangre

Cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. Con solo unos minutos de tiempo, un donante puede hacer una diferencia significativa para aquellos que luchan por su salud. En Nueve de Julio, el compromiso de la comunidad con la solidaridad es cada vez más evidente, y eventos como este son prueba de ello.

Stella Corvalán, coordinadora del servicio de Hemoterapia, destaca la importancia de contar con la colaboración de la comunidad educativa en esta actividad, ya que el donar sangre, no solo ayuda a salvar vidas, sino que también demuestra el valor de la solidaridad y el compromiso con el bienestar de todos.

Los interesados en donar sangre o inscribirse como donantes de médula ósea pueden obtener más información y confirmar su participación a través de WhatsApp al número 2345 65 6192, donde Stella Corvalán y su equipo brindarán detalles sobre los requisitos y el proceso de inscripción.

El servicio de Hemoterapia invita a todos los vecinos, tanto a los estudiantes como a sus familias, a participar de esta jornada de solidaridad. Es una oportunidad para ser parte de una acción que tiene un impacto directo en la vida de quienes más lo necesitan.

Valores de solidaridad y compromiso

Donar sangre no es solo un acto físico, sino una manifestación de solidaridad y empatía. En tiempos en que el apoyo mutuo es más necesario que nunca, cada donante se convierte en un héroe anónimo para aquellos que reciben su generosa contribución. Participar de este tipo de actividades no solo refuerza los lazos dentro de la comunidad, sino que también transmite un mensaje profundo de cuidado y responsabilidad social.

La colecta de sangre en la Escuela Normal Superior es un llamado a todos a unirse para salvar vidas, a fomentar los valores de solidaridad y a mostrar que en Nueve de Julio, la comunidad educativa siempre está dispuesta a ayudar.