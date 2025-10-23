La lluvia llega a los 15.8mm y avanza una línea de tormentas sobre el centro y norte de la provincia con agua

- Advertisement -

La lluvia caída hasta la hora 21 es de 15.8 mm, conforme lo hizo saber la Estación 9 de Julio del Servicio Meteorológico Nacional.

Además, una activa línea de tormentas avanza este jueves por la tarde sobre el centro y norte de la provincia, afectando especialmente el centro de la zona DC 4 y el oeste de la zona DC 3. De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Meteorológico, las tormentas se desplazan hacia el este y podrían alcanzar en las próximas tres horas el este de la zona DC 4, la zona DC 10 y el centro-este de la zona DC 3.

Las condiciones meteorológicas incluyen intensa actividad eléctrica, ráfagas fuertes, posible caída de granizo pequeño y precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos temporarios en áreas urbanas y rurales.

En tanto, sobre el sudeste de la zona DC 11 y el oeste de la zona DC 5 —particularmente en los partidos de Daireaux, Bolívar y Olavarría— se registran chaparrones que podrían dejar acumulados de 10 a 20 milímetros en la próxima hora.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.