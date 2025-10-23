jueves, octubre 23, 2025
La lluvia llega a los 15.8mm y avanza una línea de tormentas sobre el centro y norte de la provincia con agua

Lo hizo saber la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico que además reporta que algunas células son localmente fuertes, con posibilidad de ráfagas intensas, granizo pequeño y abundante caída de agua en poco tiempo

La lluvia caída hasta la hora 21 es de 15.8 mm, conforme lo hizo saber la Estación 9 de Julio del Servicio Meteorológico Nacional.

Además, una activa línea de tormentas avanza este jueves por la tarde sobre el centro y norte de la provincia, afectando especialmente el centro de la zona DC 4 y el oeste de la zona DC 3. De acuerdo con el informe emitido por el Servicio Meteorológico, las tormentas se desplazan hacia el este y podrían alcanzar en las próximas tres horas el este de la zona DC 4, la zona DC 10 y el centro-este de la zona DC 3.

Las condiciones meteorológicas incluyen intensa actividad eléctrica, ráfagas fuertes, posible caída de granizo pequeño y precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos temporarios en áreas urbanas y rurales.

En tanto, sobre el sudeste de la zona DC 11 y el oeste de la zona DC 5 —particularmente en los partidos de Daireaux, Bolívar y Olavarría— se registran chaparrones que podrían dejar acumulados de 10 a 20 milímetros en la próxima hora.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

