viernes, octubre 24, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
Sanidad Animal

Ampliación del listado de enfermedades animales y síndromes notificables

La medida del SENASA, publicada en el Boletín Oficial, incorporó afecciones animales para reforzar su prevención y control en todo el territorio.

0
Para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica y los estatus sanitarios de la Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) actualizó el listado de enfermedades animales notificables y síndromes que se incluyen dentro del grupo I en su Resolución N° 153/2021.

A través de la Disposición DNSA N.° 26/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo sanitario nacional readecuó la norma que regula la recopilación, el análisis y la difusión de información sanitaria. Esta decisión refuerza las acciones de vigilancia activa y pasiva orientadas a detectar la presencia, demostrar la ausencia o estimar la prevalencia y los cambios en la distribución o el comportamiento de las enfermedades animales que el Servicio considera prioritarias.

En este sentido y considerando la situación epidemiológica nacional, regional e internacional, el SENASA incorporó a su listado algunas enfermedades y síndromes que afectan a los peces, como la alfavirosis de los salmónidos, el síndrome ulcerante epizoótico, el síndrome primaveral de la carpa y herpesvirosis de la carpa koi.

Por otro lado, la Disposición incluye la descripción de síndromes de notificación obligatoria y actualiza algunas de sus definiciones, con el fin de aportar mayor claridad y precisión a la información disponible para veterinarios privados y productores, facilitando la correcta identificación de los casos que deben notificarse al SENASA.

Entre estas definiciones, se incorporó la caracterización del Síndrome Hemorrágico (SH), que afecta a pequeños rumiantes, equinos y porcinos; se actualizaron los síndromes que afectan a los suidos, tales como lesiones vesiculares, síndrome cutáneo, síndrome de falla reproductiva, entre otros; y se agregaron signos clínicos específicos que pueden afectar a conejos y liebres.

Además, el SENASA incorporó la posibilidad de notificar eventos de enfermedades zoonóticas que afecten a las personas, a los fines de poder detectar la fuente de infección y definir la aplicación de medidas
preventivas y de control sobre animales de producción.

Esta actualización normativa contribuye a consolidar un sistema de vigilancia epidemiológica más preciso y dinámico, fortaleciendo la capacidad del Senasa para responder de manera oportuna ante eventuales riesgos sanitarios.

 

