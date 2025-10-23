26 de octubre: Fuerza Patria tendrá un bunker unificado en La Plata

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El peronismo bonaerense resolvió repetir la fórmula que aplicó el 7 de septiembre y esperará los resultados de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo en un bunker unificado en la ciudad de La Plata.

El lugar elegido por Fuerza Patria para aguardar los números provisorios es el hotel Brizó, ubicado en 51 entre 9 y 10 de la capital bonaerense. Se trata de la misma locación que usaron en las elecciones provinciales, cuando le ganaron a La Libertad Avanza por más de 13 puntos de diferencia. En esa oportunidad, se montó además un escenario a las puertas del lugar, donde hubo discursos y festejos.

En ese céntrico hotel, todos los candidatos de la boleta para diputados nacionales, que encabeza Jorge Taiana, y la dirigencia de Derecho al Futuro, el Frente Renovador y el cristinismo seguirán las instancias de la elección que definirá quiénes ganan las 35 bancas para diputados nacionales que se renuevan en la provincia de Buenos Aires.

Los tres espacios estarán coordinando la estrategia unificada, el mensaje y los voceros que hablarán con los medios, explicaron desde Fuerza Patria en un comunicado en el que también confirmaron que no habrá un cierre único de campaña, sino varios en distintos lugares de la provincia y el país. Repetirán así la misma estrategia de septiembre.

Este miércoles, el gobernador cumplió agenda en Carlos Tejedor y General Pinto, dos distritos del interior. Al recorrer viviendas en construcción y supervisar los avances del primer centro universitario del distrito del programa “Puentes”, Kicillof volvió a recordar que el presidente Javier Milei paralizó la construcción de 16 mil casas en la provincia. El Presidente pone como excusa que no hay plata, pero es mentira: para sostener el dólar y promover la especulación financiera siempre tiene recursos, disparó.

En tanto, para este jueves el mandatario tiene varias actividades en Almirante Brown, Berazategui y San Martín. En este último caso, la actividad se desarrollará a las 17 horas en el Parque Yrigoyen y oficiará como cierre ya que sería la última antes de la veda electoral que iniciará el viernes. Allí estarán también el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y los candidatos Taiana, Jimena López y Juan Grabois, entre otros.