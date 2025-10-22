Temporal en el centro bonaerense: fuertes vientos, granizo y techos volados en Benito Juárez

- Advertisement -

Durante la madrugada de este miércoles, un fuerte temporal de viento, lluvia y actividad eléctrica azotó al centro bonaerense, provocando caída de árboles, postes de luz y voladuras de techos. Las localidades más afectadas fueron Benito Juárez, Laprida, Daireaux y zonas aledañas, donde regía una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), vigente hasta el viernes.

En Benito Juárez, las ráfagas de viento destrozaron parte del techo del Hospital Municipal Eva Perón y afectaron las instalaciones de la pileta municipal, según informó El Fénix Digital. También se registraron daños en viviendas particulares y cortes de energía. Ante esta situación, las autoridades locales suspendieron las clases del turno mañana en todo el distrito, mientras equipos municipales recorren las zonas afectadas para evaluar los daños y garantizar la seguridad de la comunidad.

Vecinos compartieron en redes sociales videos que muestran los destrozos, con imágenes de relámpagos, árboles caídos y techos desprendidos. Algunos usuarios mencionaron la presencia de una “cola de tornado”, aunque el SMN no confirmó la formación de ningún fenómeno de esa magnitud en la región.

En Laprida, también se reportó la caída de granizo en distintos sectores urbanos, mientras que en Daireaux y Villegas las tormentas se desplazaron hacia el este durante la mañana, con acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros.

De acuerdo al pronóstico oficial, las condiciones meteorológicas seguirán inestables en gran parte de la provincia entre el jueves y el viernes, con lluvias y tormentas de variada intensidad avanzando de oeste a este. En particular, el viernes podría registrarse mayor intensidad de los fenómenos, con valores acumulados de entre 30 y 70 milímetros, acompañados por ráfagas, granizo y fuerte actividad eléctrica.

Para el sábado, se espera una mejora en las condiciones del tiempo, aunque el domingo volvería el mal clima con aumento de nubosidad, vientos del sector sur y posibles lluvias sobre el centro y sur bonaerense.