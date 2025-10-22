Se puso en marcha el nuevo CAPS Alborada y comienza a funcionar la Historia Clínica Digital

- Advertisement -

El nuevo CAPS Alborada comenzó oficialmente a atender a la comunidad este miércoles, luego de un período de adaptación posterior a su inauguración. “Las puertas están abiertas desde las 7 de la mañana. Estamos muy cansados, pero felices de poder abrir definitivamente para toda la comunidad”, expresó la secretaria de Salud Tamara Vázquez Lagorio, en diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

El moderno centro de salud es el resultado de la fusión entre las salas Diamantina y Alborada, con el objetivo de ampliar la cobertura médica y garantizar una continuidad de atención con clínicos, pediatras y diversas especialidades. “Diamantina no se cierra —aclaró Vázquez Lagorio—, quedará abierta con especialidades como psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, y a corto plazo queremos desarrollar allí actividades vinculadas a la salud mental”.

Entre las novedades más destacadas del nuevo CAPS se encuentran:

Consultorio odontológico totalmente equipado , donde atenderán tres odontólogas.

Consultorio para ecografías , incorporado por primera vez en un CAPS local.

Cuatro consultorios clínicos y uno pediátrico , con la atención de entre cuatro y cinco pediatras.

Servicio de psicología, trabajo social, enfermería y vacunación .

Amplio SUM para charlas, cursos de manipulación de alimentos y capacitaciones en salud.

El CAPS funcionará de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, al igual que los demás centros municipales, pero con un refuerzo de atención médica continua que permitirá descomprimir la demanda del Hospital Julio de Vedia. “Apuntamos a que los vecinos tengan más comodidad de desplazamiento y acceso a la salud en distintos puntos de la ciudad”, explicó la funcionaria.

Historia Clínica Digital: un paso clave en la modernización sanitaria

Una de las grandes innovaciones del Nuevo Alborada es la implementación de la Historia Clínica Digital Integrada (HCDI) de la Provincia de Buenos Aires. “Cada persona tendrá su ID único e intransferible, y toda su información médica quedará registrada y disponible en el sistema provincial. Es un avance enorme en materia de salud pública”, destacó Vázquez Lagorio.

Además, los turnos podrán solicitarse con anticipación, sin necesidad de llamar a primera hora. “Tendremos agendas abiertas, como en un consultorio privado. Se podrá sacar turno para la semana siguiente o dentro de quince días, además de la atención espontánea”, explicó.

Reorganización de espacios y prevención del dengue

Respecto del edificio donde funcionaba la antigua sala del barrio Alborada, Vázquez Lagorio adelantó que será destinado a castraciones, en el marco de las políticas municipales de control poblacional animal.

En cuanto a las campañas sanitarias, la secretaria anticipó que se reforzará la prevención del dengue ante la llegada de la temporada de calor. “Insistimos con el descacharreo: dar vuelta los recipientes, cortar el pasto y evitar acumulación de basura. La fumigación no es suficiente si hay larvas. La prevención empieza por casa”, subrayó.

La funcionaria agradeció especialmente al equipo de salud municipal por el esfuerzo durante la mudanza y la capacitación: “Hace más de un año y medio que venimos formándonos en la provincia para aplicar la historia clínica digital. Fue un trabajo enorme de las tres coordinadoras —Lorena Fabiano, Julieta Ferrari y yo— junto a todo el personal, enfermeras, administrativos y de maestranza”.

Finalmente, Vázquez Lagorio invitó a los vecinos a visitar el nuevo edificio:

“Queremos que este CAPS modelo sea un espacio dinámico, con mucha actividad comunitaria. Está pensado para acompañar, cuidar y prevenir. Los esperamos a todos”.

📍 El CAPS Nuevo Alborada funciona de lunes a viernes de 7 a 19 hs.

☎️ Utiliza el mismo número telefónico de la antigua sala del barrio Alborada.

📄 Todos los contactos de los centros de salud del distrito están disponibles en la sección “Útiles” del portal Cadena Nueve.