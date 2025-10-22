miércoles, octubre 22, 2025
Elecciones 2025

Más de 430.000 jóvenes bonaerenses sub-18 podrán votar en las elecciones de este domingo

Aunque no es obligatorio, los jóvenes de entre 16 y 17 años tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas de este domingo

Este domingo, más de 13 millones de bonaerenses están habilitados para votar en las elecciones legislativas nacionales. Entre ellos, una porción creciente corresponde a los jóvenes de 16 y 17 años, quienes, aunque no están obligados a votar, tienen la oportunidad de hacerlo gracias a la Ley de Voto Joven, sancionada en 2012. En total, más de 430.000 jóvenes de la provincia de Buenos Aires podrán participar en los comicios, sumándose a los más de 1,1 millones de jóvenes habilitados en todo el país.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de electores menores de 18 años, con 435.329 habilitados, seguida por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el voto es voluntario, la participación juvenil ha crecido constantemente. En las últimas elecciones presidenciales de 2023, un 68,6% de los jóvenes de 16 y 17 años acudieron a las urnas, una cifra notablemente alta que refleja el creciente interés de este sector en las decisiones políticas del país.

Para los jóvenes que cumplieron 16 años el mismo día de la elección, es posible votar siempre que hayan realizado la actualización de su DNI y estén inscriptos en el padrón electoral.

