Las tormentas persisten en la región con epicentro en Los Toldos

Las tormentas continúan desarrollándose sobre el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona de Los Toldos, donde la actividad eléctrica es más fuerte. Aunque los acumulados de lluvia aún no son significativos, se espera que en cortos períodos de tiempo se registren acumulados de entre 5 y 15 mm.

Este sistema meteorológico se desplaza de manera lenta hacia el este y sudeste, lo que podría generar nuevas lluvias en diversas zonas. Además, se reportan tormentas y lluvias sobre la franja este de la provincia, particularmente en las localidades de Ayacucho y Dolores, aunque estos fenómenos están perdiendo fuerza. A pesar de ello, se anticipa que las precipitaciones en esa área podrían acumular entre 5 y 10 mm a lo largo de la tarde.

Se recomienda seguir de cerca el desarrollo de los fenómenos climáticos, ya que podrían generar inconvenientes puntuales debido a las lluvias y tormentas eléctricas.