Escándalo en La Matanza con la fiscalización de La Libertad Avanza

A solo cinco días de las elecciones de medio término, en las que el gobierno de Javier Milei se juega su capital político para el segundo tramo de su gestión, un escándalo en el seno de La Libertad Avanza estalló por el manejo de la fiscalización en el partido bonaerense de La Matanza, el corazón del peronismo y donde se concentra más de un millón de votos.

El PRO pegó un portazo este martes y decidió retirar a más de 1.000 fiscales que se habían inscripto para controlar la elección, con graves acusaciones contra Luis “Lucho” Ontiveros, el puntero que responde al presidente de LLA bonaerense y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja.

Los problemas con la fiscalización no son nuevos. En los comicios de medio término, donde el peronismo ganó por una diferencia de más de 13 puntos, también se produjeron acusaciones cruzadas por la falta de control. De hecho, hubo denuncias de que en varias escuelas, no hubo representantes libertarios para controlar el recuento de votos.

Las sospechas tienen que ver con el manejo de los recursos destinados al operativo, que debe cubrir una inmensa geografía, que tiene zonas urbanas, como Ramos Mejía o San Justo, y otras de características rurales, como Rafael Castillo o Isidro Casanova.