Diecinueve donantes se sumaron a la Colecta de Sangre en la Escuela Secundaria de Carlos María Naón

Este miércoles 22 de octubre, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria N°1 de Carlos María Naón fue testigo de una exitosa colecta externa de sangre, que contó con la participación de 19 donantes. La jornada fue organizada por el Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio, en un encuentro que reunió a ciudadanos comprometidos con la donación voluntaria y altruista.

Los donantes se acercaron al establecimiento con la voluntad de ayudar a quienes más lo necesitan, destacando el compromiso de la comunidad en la tarea de salvar vidas. La actividad no solo fue un éxito en cuanto a la cantidad de participantes, sino que también contó con el apoyo de quienes colaboraron con el área de refrigerio, brindando un espacio adecuado para el descanso de los donantes.

Desde el equipo de Hemoterapia de Nueve de Julio, se expresó un profundo agradecimiento a la institución educativa por ceder sus instalaciones para la realización de esta jornada saludable y de solidaridad, y a todos los que colaboraron de manera desinteresada. En palabras de los organizadores: “Gracias a la solidaridad de nuestra comunidad, esta colecta fue un éxito rotundo, y cada donación tiene el poder de salvar vidas. Agradecemos a todos los que participaron y ayudaron a hacer posible esta jornada.”

El Servicio de Hemoterapia continúa con sus campañas de concientización y recolección de sangre, fundamentales para mantener el abastecimiento de los hospitales y asegurar la atención médica en situaciones de emergencia.