Aumento de casos de tos convulsa en el país

La ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, registra un brote de coqueluche, también llamada tos ferina o tos convulsa desde julio, con 66 casos confirmados hasta mediados de octubre sobre un total de 333 afectados en todo el país, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Más del 40% de los casos afectaron a adultos y a niños de entre 5 y 9 años, y cuatro nenes menores de dos años murieron por esta causa en lo que va del año.

Más de 700 personas fueron identificadas como contactos estrechos y se desplegaron operativos de profilaxis, vacunación acelerada y bloqueo epidemiológico para restringir la propagación de la enfermedad.

La coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, es una enfermedad respiratoria aguda causada, principalmente, por la bacteria Bordetella pertussis.

La coqueluche pertussis o tos convulsa es una enfermedad bacteriana producida con una bacteria de la cual el humano es el único reservorio.

Los médicos infectólogos, explican: Coqueluche es tos convulsa. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona cuando tosemos. Lo más importante de todo, que en el chico pequeño puede ser grave, puede producir una neumonía, puede tener complicaciones, hasta puede llevarlo a la muerte.

Es una enfermedad particularmente grave en la primera infancia, sobre todo en menores de dos meses, pero puede afectar a niños en general hasta los dos años con formas graves. También puede afectar a los adultos, pero los adultos van a tener formas mucho menos sintomáticas, aunque sí pueden tener un cuadro de tos prolongada persistente como de veintiún días.

La manera efectiva de prevenirla es con la vacuna y la vacuna se da a partir de los dos meses de edad. Dos, cuatro, seis, un refuerzo a los dieciocho meses y después también al ingreso escolar.