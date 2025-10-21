María Eugenia Talerico: La candidata favorita de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La Fundación En Cumplimiento del Deber ha anunciado hoy su respaldo institucional a María Eugenia Talerico, destacándola como la candidata predilecta de las fuerzas armadas, la Policía y los cuerpos de seguridad de la Nación. Esta declaración de apoyo surge tras la difusión de un contundente video en sus redes sociales, en el que Talerico reafirma su compromiso con la defensa, la presencia del Estado y la dignidad institucional de los cuerpos de seguridad.

En el mensaje, Talerico aborda temas cruciales como la importancia de los “uniformados” en la sociedad, la necesidad de valorar su rol y su formación profesional, y la urgencia de reconstruir la cadena de mando y fortalecer la moral institucional dentro de las fuerzas de seguridad. El tono, la claridad y el enfoque estratégico de su discurso resonaron fuertemente entre oficiales, suboficiales y militares, quienes reconocen en ella una voz cercana y respetuosa de su misión.

El Dr. Claudio Venchiarutti, presidente de la Fundación En Cumplimiento del Deber, destacó en un comunicado:

“Cuando el que protege deja de sentirse escuchado, la sociedad entera se vuelve más insegura. María Eugenia Talerico representa la restitución de esa voz silenciada; por eso cuenta con nuestro respaldo, y con el de todos los que defendemos a quienes defienden a la Nación.”

Ejes de coincidencia entre la candidata y la Fundación:

Reconocimiento institucional pleno: La candidata subraya la importancia de las fuerzas armadas y de seguridad como pilar fundamental de la estabilidad democrática. Agenda legislativa: Se propone una legislación enfocada en proteger al personal uniformado, mejorar su formación y garantizar su dignidad. Seguridad como instrumento de orden democrático: Talerico enfoca la seguridad como un valor democrático, no solo como un discurso de “mano dura”. Políticas de defensa y justicia: Promueve la integración de políticas de defensa, seguridad interior y justicia institucional para fortalecer el Estado de derecho.

Un paso concreto: Plan de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires

En las últimas semanas, la Fundación entregó formalmente a Talerico un Plan de Seguridad Integral para la Provincia de Buenos Aires. Este plan, compuesto por cinco pilares estratégicos, está orientado a profesionalizar las fuerzas de seguridad, desmantelar redes de narcotráfico, implementar inteligencia comunitaria, desplegar tecnología operativa y transparentar el funcionamiento institucional. Esta iniciativa refuerza la coherencia de su propuesta y la calidad del proyecto que Talerico busca llevar al Congreso.

Con este respaldo, Talerico continúa consolidando su imagen como la candidata que mejor entiende y valora el rol crucial de las fuerzas armadas y de seguridad en el mantenimiento del orden y la estabilidad democrática.