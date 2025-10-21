martes, octubre 21, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
martes, octubre 21, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día del seguro en Argentina: Reconociendo la importancia de la protección financiera

El 21 de octubre se conmemora el Día del Seguro, fecha que acarrea un antecedente por demás significativo del año 1944.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El día del seguro en Argentina se celebra el 21 de octubre, conmemorando la primera iniciativa gubernamental para crear una aseguradora en el país. Esta fecha fue establecida mediante el Decreto Nº 24.203 del 8 de septiembre de 1944, en homenaje a la propuesta del Primer Triunvirato para crear un Banco de descuentos y una Compañía de Seguros Marítimos en 1811. La celebración de este día busca reconocer la labor de las compañías aseguradoras y los agentes de seguros, destacar la importancia de la protección financiera y la seguridad, y fomentar la cultura aseguradora y la prevención de riesgos.

El Primer Triunvirato envió una nota al Tribunal del Consulado el 21 de octubre de 1811, proponiendo la creación de un banco de descuentos y una compañía de seguros marítimos. Desde entonces, la industria aseguradora ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. Hoy en día, los seguros cubren diversos aspectos de la vida, como automóviles, salud, hogar y vida. Los seguros ofrecen protección financiera ante imprevistos, brindando tranquilidad y seguridad para personas y empresas. Además, contribuyen al desarrollo económico y social del país.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6016

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR