Un panorama inestable con tormentas, lluvias y vientos marcará la semana

Desde la noche del martes hasta el final de la tarde del miércoles, se espera la presencia de chaparrones de lluvia y algunas tormentas aisladas que avanzarán de sudoeste a noreste de manera lenta. Surge un reciente informe dado a conocer por Defensa Civil.

En general, los fenómenos meteorológicos tendrán una intensidad moderada, sin acumulados de lluvia significativos, pero podrían generar algunas molestias temporales. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche del miércoles.

El jueves se presentará con condiciones algo inestables.

Aunque aún existe cierta incertidumbre, es probable que se registren tormentas aisladas durante la tarde.

A partir de la noche del jueves y durante la mañana del viernes, podrían desarrollarse lluvias y tormentas de oeste a este. Algunas de estas tormentas podrían ser localmente fuertes, con acumulados de lluvia superiores a los 30 mm en algunas áreas.

Durante la madrugada del viernes se esperan lluvias y tormentas en varias zonas, las cuales mejorarán hacia la mañana. Se mantendrá la posibilidad de fenómenos localmente intensos.

El sábado se destacará por vientos moderados del sudoeste, con baja probabilidad de lluvias en la madrugada. Las condiciones del tiempo mejorarán hacia el resto del día, y no se esperan grandes alteraciones.

El domingo, por el momento, se prevé buen tiempo, con cielos despejados y temperaturas agradables. No obstante, el fin de semana se mantiene aún con cierta incertidumbre y se recomienda estar atento a los cambios-

En síntesis, se inicia la semana con chaparrones y tormentas aisladas, pero la mejora llegará hacia el miércoles por la noche. La inestabilidad se mantendrá hasta el viernes, con lluvias y tormentas intensas en algunos puntos.