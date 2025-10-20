Milei explicó el uso de los US$ 20.000 millones y Kicillof lo acusó de entregar el país

En ese sentido, apuntó contra el Gobierno de Milei por haber endeudado como nunca a las familias, y destacó que cierran 30 empresas por día y no hay prácticamente ninguna actividad económica que funcione.

Frente a este panorama, se preguntó ¿qué propone Milei? Y respondió: Seguir endeudando y entregando al país para sostener el negocio financiero de sus patrones y amigos. Y después de las elecciones, seguir quitando derechos laborales, a los jubilados y a las provincias. Este domingo hay que ponerle un freno votando a Fuerza Patria.